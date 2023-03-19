اضطراب جوي يجتاح عدة ولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تساقط أمطار رعدية، وهبوب رياح قوية وزوابع رملية على عدة ولايات .

وأوضحت ذات المصالح، في تنبيه لها باللون الأصفر، أن أمطارا رعدية ستميز كل من ولايات، النعامة، البيض، تيميمون، بني عباس، وبشار وذلك بداية من صباح اليوم الأحد إلى غاية التاسعة ليلا .

وحسب ذات التنبيه، حذرت ذات المصالح ، من هبوب رياح وزوابع رملية، على كل من ولايات الوادي، تقرت، غرداية، البيض، بشار، المنيعة، تيميمون. وكذا بني عباس، تندوف، أدرار، برج باجي مختار، أدرار، تمنراست، إن صالح، جانت، ايليزي.