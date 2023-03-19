"ايتوزا " تضع برنامجا خاصا برمضان

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"، عن برنامج خاص بشهر رمضان للتنقل عبر شبكة النقل العمومي بالحافلات بالعاصمة

وحسب بيان المسسة ، سيغطي هذا البرنامج خلال أيام الأسبوع 124 خط بـ 253 حافلة خلال فترة النهار، و56 خط بـ 72 حافلة بعد الإفطار، بمعدل رحلات من 20 إلى 40 دقيقة نهارا، و30 إلى 40 دقيقة ليلا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تحديد ساعات من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء، ومن الثامنة مساء إلى غاية الساعة الثانية صباحا. وفي حال فتح "جامع الجزائر" أبوابه أمام المصلين، فإن "إيتوزا" ستضع حيز الخدمة خمسة خطوط نقل جديدة نحو الجامع انطلاقا من بن عكنون، براقي مرورا بالحراش، عين المالحة مرورا بعين النعجة وبئر خادم، معالمة مرورا بسيدي عبد الله وزرالدة، الأحياء الخضراء-أولاد فايت مرورا بسعيد حمدين.

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف ذات المصدر, سيتم فتح ثلاثة خطوط استثنائية تربط الجزائر العاصمة بمنتزه الصابلات، ستكون مبرمجة هي الأخرى لربطها مع "جامع الجزائر"، وهي "ساحة الشهداء-منتزه الصابلات"، "ساحة أول ماي-منتزه الصابلات"، "باش جراح-منتزه الصابلات". كما سيتم ربط "جامع الجزائر" من خلال تمديد الخطوط المنتظمة "الحراش-القبة القديمة/باش جراح"، "الحراش-سيدي أمحمد"، "الكروش-الحراش-الرويبة"، "الكاليتوس-ساحة 2 ماي-الحراش"،حسب البيان.

أما بخصوص أيام العطلة الأسبوعية، فإن البرنامج يشمل بالنسبة ليوم الجمعة تغطية 124 خط بـ 123حافلة في النهار و56 خط بـ 72 حافلة بعد الإفطار، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، ومن الثامنة مساء إلى غاية الثانية صباحا. بينما يشمل برنامج يوم السبت تغطية 124 خط بـ 178 حافلة في النهار و56 خط بـ 72 حافة بعد الإفطار، من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء ومن الثامنة مساء إلى غاية الثانية صباحا.

كما سطرت مؤسسة "إيتوزا" برنامجا خاصا بالسهرات الرمضانية على متن الحافلات السياحية خلال أيام الخميس، الجمعة والسبت، وفقا للبيان ذاته.