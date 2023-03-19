مجمع صيدال يشرع في إنتاج الأنسولين

أشرفت، اليوم الأحد، مديرة الإنتاج الصيدلاني الدكتورة نادية بوعبد الله ممثلة لعلي عون وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني بوحدة إنتاج قسنطينة 1 التابعة للمجمع صيدال على انطلاق إنتاج الأنسولين على شكل قنينة موجهة للمستشفيات، بنمط إنتاج كامل، و بطاقة إجمالية تفوق 4 ملايين قنينة في السنة.

وحسب بيان وزارة الصناعة الصيدلانية، أكدت مديرة الإنتاج الصيدلاني أن بفضل هذا الانجاز يحقق مجمع صيدال والصناعة الصيدلانية الجزائر بشكل عام قفزة فعلية، تكرس مفهوم السيادة الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار سعي السلطات العمومية إلى تحسين الرعاية الصحية للمرضى، من خلال ضمان وفرة هذا الدواء الأساسي، الذي كان رهينة الاستيراد، رغم أن مجمع صيدال سبق أن أنتجه سنة 2006.

كما ذكرت نادية بوعبد الله أن إنتاج هذا الدواء محليا، ما هو الى عودة الى الأساسيات والمبادئ التي قام عليها مجمع صيدال، عملا بتوجيهات علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الذي كلف المديرة العامة فطوم أكاسم بالعودة إلى إنتاج الأنسولين في وحدة قسنطينة 2، وذلك تجسيدا لرغبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استرجاع مجمع صيدال مكانته كقاطرة في السوق الجزائرية.