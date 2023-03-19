قرار جديد لسونلغاز بخصوص رمضان المقبل

قرر مجمع سونلغاز تعليق قطع التموين بطاقتي الكهرباء والغاز خلال شهر رمضان المقبل، على المتخلفين في سداد فواتيرهم، وفقا لما أفاد به اليوم الأحد، الناطق الرسمي باسم المجمع العمومي، خليل هدنة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار "المواقف التضامنية والاجتماعية لسونلغاز كشركة مواطنة بامتياز"، حسب هدنة الذي أشار وضع كل الوسائل التسهيلية للمتخلفين عن سداد فواتيرهم ضمانا لخدمة عمومية أفضل.

إضافة إلى ذلك، أكد المتحدث أن مصالح المجمع العمومي "جندت كل الوسائل المادية والبشرية لضمان نوعية حسنة لتوزيع الكهرباء والغاز للمواطن، مع تكييف ساعات العمل لكل هياكل الاستقبال والتكفل الأحسن بانشغالات الزبائن".