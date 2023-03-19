ميلة: أول فيلم للرسوم المتحركة للمخرج عنتر دعدوش

عرض المخرج عنتر دعدوش أول فيلم له من نوع الرسوم المتحركة بلغة صامتة (الميم) عرضا شرفيا ،أمام حضور مقبول من الجمهور، من الأطفال والأولياء والمهتمين وذلك بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة .

الفيلم يحمل عنوان "تحارة"، ومدته 10 دقائق ،ويتناول موضوعا تربويا و اجتماعيا مهما يتعلق بالتنمية البشرية وبناء الشخصية بضرورة إيمان الفرد بقدراته الكامنة والثقة بالنفس والتحلي بالإرادة اللازمة .

وكتب سيناريو الفيلم الأستاذ الأديب عبد الباسط عمورة نائب رئيس فرع ميلة لإتحاد الكتاب الجزائريين والحائز على جائزة "كالاما" لمسابقة وطنية في الرواية القصيرة.

وحسب المخرج فان فكرة الفيلم مفادها "أنه يتعين على الإنسان أن يقدر القيمة الحقيقية لما يملك وإلا سيتعرض للإستغلال"

وقال المخرج عنتر دعدوش من جهته ان العرض موجه بالأساس للكبار بالخصوص لما يتضمنه من قيم وعبر .

ويحتوي هذا العمل الصامت (من نوع الميم) على مؤثرات صوتية وموسيقى ومشاهد رسومات متحركة أبدعها أعضاء ورشة السمعي البصري لدار الثقافة مبارك الميلي.

وأبان هؤلاء الشبان المبدعين عن قدرات رسم جميلة منذ تأسيس الورشة في صائفة العام الماضي 2022.

ونوه مخرج الفيلم الذي يعد بمشاريع سمعية بصرية مقبلة بالدعم الذي تلقاه بالمناسبة من مدير دار الثقافة عبد الرزاق بوشناق المبدع الذي يسعى دوما لاستقطاب الطاقات الفنية الواعدة .

وسبق لعنتر دعدوش أن ساهم في مجال المؤثرات البصرية في فيلم " البوغي " الذي أخرجه علي عيساوي في مناسبة " قسنطينة عاصمة الثقافة العربية " قبل سنوات من اليوم .