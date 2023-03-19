حجز كمية من المخدرات بتلمسان

تمكنت مصالح أمن دائرة مغنية التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مشتبه فيه وحجز كمية من المخدرات.

وجاءت القضية بناءا على معلومات مفادها قيام شخص ببيع وترويج المخدرات على مستوى مسكنه العائلي بمدينة مغنية.

العمل الميداني لعناصر الشرطة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا أسفر عن توقيف الشخص المشتبه فيه في العقد الخامس من العمر، وضبط وحجز بحوزته كمية من المخدرات كيف معالج قدر وزنها بـ 2.8 غرام وكمية من المخدرات الصلبة كوكايين قدرت بـ 02 غرام، و مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـأكثر من 143 مليون سنتيم، و20 أورو من العملة الأجنبية، و كذا صاعق كهربائي وبندقية صيد بحري و04 هواتف نقالة كانت تستعمل في النشاط الاجرامي.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.