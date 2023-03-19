السعودية تدعو لتحري هلال رمضان مساء الثلاثاء

دعت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن المحكمة العليا في السعودية أصدرت بيانا بهذا الخصوص، جاء فيه :"المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى (مكة المكرمة) ـ الموافق 21 / 3 / 2023م".

المحكمة طلبت "ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".



ودعت "من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".