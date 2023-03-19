تلمسان : عمال الجزائرية للمياه يحتجون

نظم عمال الجزائرية للمياه العاملين ببعض بلديات ولاية تلمسان، اليوم الأحد، حركة احتجاجية ضد الفرع النقابي للمؤسسة.

المحتجون يعملون ببلدية سبدو، بني سنوس وسيدي الجيلالي التابعين لمركز وحدة سبدو ، احتجوا أمام مقر الاتحاد المحلي لسبدو التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين باعتبار أن فرعهم النقابي تابع لهذا التنظيم.

وأكد المحتجون أنهم يريدون رحيل الفرع النقابي "المحسوب على الإدارة"، مع العلم أنهم انسحبوا منه في شهر جانفي الماضي، واشتكوا أمرهم إلى الاتحاد المحلي الذي، حسبهم، لم يقم بأية خطوة.

والأخطر من ذلك، بحسب المحتجين، أن هذا الفرع شرع في اتخاذ قرارات وصفت بـ " التعسفية" في حق العمال ، منها تحويل بعضهم ممن طالبوا برحيله، وكذا تهديدهم بالعقوبات وتقديمهم أمام العدالة.

وبناء على هذا، يطالب المحتجون للمرة الثانية بتجميد الفرع النقابي الحالي الذي "فقد ثقة العمال" وما زال ينشط لحد الساعة "ضدهم بإيعاز من الإدارة الوصية" وفقا لما أكده المحتجون.