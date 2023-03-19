تحضيرا لرمضان .. هذه هي تعليمات وزير التجارة

أصدر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الأحد، جملة من التعليمات تحضيرا لشهر رمضان المبارك، بحسب ما ورد في بيان لذات الوزارة.

وجاء في البيان أن الوزير ترأس اجتماعا تنسيقيا مع إطارات ومدراء القطاع، وكذا مسؤولي الشركات والهيئات تحت الوصاية.

وتناول الاجتماع ، وفقا للبيان ، التحضيرات الجارية عشية شهر رمضان الكريم، وعديد القضايا المتعلقة بالقطاع.

وفي ذات السياق وجه الوزير بتحرير خروج السلع والبضائع والمعدات الموجهة للمصانع المتواجدة على مستوى الموانئ ، خاصة المتحصلة على رخص الإستيراد.

كما أمر بتسهيل خروج بضائع وسلع المتعاملين الإقتصاديين وعدم تعطيل مصالحهم ، وتبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الإقتصاديين.

أما بخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المعظم ، فقد دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود لتموين الأسواق بكل المواد الواسعة الإستهلاك لاسيما مادتي الزيت الغذائي والسميد، واشراك كل الفاعلين والشركاء من منظمات وجمعيات مهنية.

وأسدى تعليمات بالتفريغ الفوري لمخزونات الخضر خاصة منتوج البصل بهدف خفض أسعاره في السوق وكذا الفواكه المخزنة.

كما أمر بمراقبة مدى تموين الأسواق الجوارية البالغ عددها 551 إلى غاية اليوم ، وضمان استمرار التزام التجار والمتعاملين الإقتصاديين بهدف كسر الأسعار والمضاربة.

وشدد الطيب زيتوني، خلال الاجتماع على ضرورة تقديم احصائيات دقيقة للرأي العام الوطني .