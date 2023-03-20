اضطراب جوي قوي يجتاح 13 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، قدوم اضطراب جوي قوي يجتاح عدة ولايات في شمال الصحراء.

وأفادت نشرية خاصة أن ولايات: بني عباس، تيميمون، المنيعة، غرداية، تقرت، الوادي وورقلة، بالإضافة إلى أدرار، اليزي، جانت، تمنراست وعين قزام، تشهد هبوب رياح قوية تتراوح بين 60 و70 كلم/سا وقد تتعدى أحيانا 80 كلم /سا وتكون مصحوبة بتطاير الرمال ومثيرة لزوابع رملية، وذلك إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين.

فيما ستعرف كل من ولايات المنيعةّ، إن صالح وأدرار، تساقط أمطار غزيرة، تتعدى كميتها 30 ملم محليا، وذلك ابتداء السادسة صباحا إلى غاية السادسة من مساء اليوم.