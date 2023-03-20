أسعار النفط عند أدنى مستوى منذ نهاية 2021

تراجعت أسعار النفط الخام أكثر من 2.5%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وأثارت المخاطر في القطاع المصرفي العالمي المخاوف من ركود قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود وقبل رفع محتمل لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:39 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم ماي 2023-بنحو 2.66%، لتصل إلى 71.03 دولارًا للبرميل.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم أفريل بنسبة 2.80%، إلى 64.87 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 17 مارس، على تراجع لتسجّل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ديسمبر. وخلال الأسبوع الماضي، هبط كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 11.8% و13% على التوالي.