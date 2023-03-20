كرة اليد: الاتحاد الجزائري يستجيب لطلب الأندية

كشف اليوم الإثنين، الاتحاد الجزائري لكرة اليد عن تأجيل مباريات هذا الأسبوع، أما اللقاءات المتأخرة فستكون مبرمجة بصفة عادية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للاتحادية على الفايسبوك:" بعد الطلبات العديدة المقدمة من أندية القسم الممتاز رجال والقسم الأول إناث بتأجيل جولة هذا الأسبوع والتي تتزامن مع أول أيام شهر رمضان، الاتحاد الجزائري لكرة اليد برئاسة كريمة طالب يستجيب بالإيجاب على هذا الطلب.

و بالتالي يعلن الاتحاد الجزائري لكرة اليد عن تأجيل جميع مباريات هذا الأسبوع إلى الأسبوع الموالي الموافق لـ 31 مارس و الـ 1 أفريل 2023.