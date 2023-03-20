ورڤلة: توقيف شبكة تهريب المخدرات وتبييض الأموال

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بورڤلة ، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مكونة من أربعة أشخاص، تنشط في مجال تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن حجز كمية كبيرة من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة ومبلغ مالي معتبر .

وحسب ضابط شرطة رئيسي بعلوج عقبة، فإن الشبكة مختصة في حيازة وشحن ونقل وتسليم المخدرات باستعمال عدة مركبات ذات محرك، لغرض الاتجار غير الشرعي بها، فضلا عن التهريب على درجة من الخطورة الماس بالصحة العمومية والاقتصاد الوطني وتبييض الأموال. وأوضح المتحدث في تصريح لـلصحافة، أن عملية ترصد عناصر هذه الشبكة دام أربعة أشهر، مضيفا أنه وبالتنسيق مع النيابة المحلية وبناء على عمليات تفتيش مساكن مشتبه فيهم، تم ضبط وحجز قرابة 200 ألف قرص مهلوس ذات منشأ أجنبي، وكذا 13 كلغ كيف معالج، و340 قرص اكس تازي، بالإضافة إلى سبع مركبات وثلاثة براميل بلاستيكية بها 200 لتر بنزين، إلى جانب مبلغ مالي قدره مليار و63 مليون سننيم من عائدات ترويج هذه السموم.

وعلى إثر ذلك أنجزت المصالح الأمنية المختصة، ملفا جزائيا بخصوص هذه القضية وسيتم تقديم الأشخاص المتهمين فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.