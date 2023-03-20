غليزان: مزورو الدولار الأمريكي في قبضة الأمن

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 03 أشخاص يمتهنون تزوير العملة الأجنبية، وبحوزتهم 16 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 دولار بقيمة إجمالية قدرها 1600 دولار أمريكي.

وتم ذلك بناء على معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص بحوزته أوراق نقدية بالعملة الصعبة من فئة الدولار الأمريكي بصدد طرحها للتداول في السوق السوداء على مستوى مدينة وادي أرهيو.وبعد عملية الترصد تم توقيفه وضبط بحوزته ورقتين نقديتين مزورتين من فئة 100 دولار أمريكي.

ومواصلة للتحقيق، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الاختصاص لأحدى الولايات الغربية،والوسطى أين تم توقيف شريكيه في العملية،وضبط بحوزة أحدهما على 14 ورقة نقدية أخرى مزورة من نفس العملة كان بصدد طرحها للتداول في السوق السوداء.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم عرض الأوراق النقدية المحجوزة على البنك المركزي أين اتضح أنها مزورة.ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم الذين قدموا بموجبه أمام العدالة،عن قضية حيازة،وطرح أوراق نقدية مزورة للتداول لعملة أجنبية ذات سعر قانوني.