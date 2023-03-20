قتلى ومفقودون في انقلاب قارب "حراڤة"

خلف انقلاب قارب كان على متنه حوالي 15 شخصا في عرض البحر تسع وفيات ستة منهم نقلوا صبيحة اليوم الإثنين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى عبد القادر نطور بالقل وثلاثة آخرين نقلوا إلى مستشفى تمالوس فيما تم إنقاذ رجل وامرأة من ولاية ڤالمة قدمت لهما الإسعافات من قبل مصلحة الاستعجالات لمستشفى القل وأربعة حراڤة مفقودين حسب مصادر عليمة من القل الحراڤة ينحدرون من ڤالمة والقل، والطارف وقد تم التعرف على أحد المتوفين ينحدر من بلدية الكركرة في ولاية سكيكدة، الحراڤة حسب مصادرنا كانوا قد انطلقوا ليلة أمس من شاطئ وادي بيبي ببلدية تمالوس غرب سكيكدة .

من خلال هذه الحادثة يمكن أن نقول إن ظاهرة الحرڤة قد عادت وأصبحت مفتوحة على مصرعيها للجنسين حيث أن حضور العنصر النسوي ضمن الحراڤة قد أصبح ملفتا للانتباه يحدث هذا في الوقت الذي شددت فيه الرقابة عبر مختلف الشواطئ غير أن الشباب لا يزال يغامر بحياته من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى.