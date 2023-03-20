المدية: ربط 63 بلدية بشبكة الغاز الطبيعي

كشف جهيد موس والي ولاية المدية ان هناك 36 بلدية تم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي من مجموع 64 بلدية مشيرا إلى أن القفزة النوعية التي شهدها ملف الطاقة مكن من زيادة نسبة التوغل لشبكة الغاز ما يربو عن85% ونسبة ربط البلديات حوالي 98%. واضاف والي الولاية ان النسبة مرشحة للارتفاع في ظل المشاريع قيد الانجاز.

ففي ظل تنفيذ استراتيجية الدولة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مضيفا أن المدية سجلت فعليا خروج العديد من المناطق من الظل إلى دائرة النور. فضلا عن رفع التجميد عن عديد المشاريع الرياضية ومشاريع تهيئة الطرقات

وقال المسؤول الأول للولاية خلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت اليوم أن جهود الدولة واضحة للعيان في مختلف القطاعات. فعن قطاع السكن. وزعت الولاية أثقل حصيلة سكنية لما يربو عن 8262 وحدة سكنية في مختلف الصيغ. منها 3166 وحدة سكنية اجتماعية وكان الالتزام الدائم هو توزيع السكن وفق خطة مدروسة واضحة المعالم ورزنامة محددة تحققت ميدانيا بإدخال الفرحة على الالاف من المواطنين وانهاء معاناتهم فضلا عن جهود القضاء على السكن الهش.