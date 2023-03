Une embarcation avec 15 personnes à son bord a chaviré en haute mer faisant neuf morts. Deyux personnes, un homme et une femme ont été secourus et 4 autres sont toujours portées disparus. Les harragas originaires de Guelma, Collo et El Tarf ont, selon nos sources, pris la mer la nuit dernière depuis la commune de Tamalous à l’ouest de Skikda.