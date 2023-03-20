برج بوعريريج: ربط 23 مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية

استفادت 23 مستثمرة فلاحيه، بمنطقة واد محجر ببلديات دائرة جعافرة، بالجهة الشمالية لبرج بوعريريج، من الربط بشبكة الكهرباء، بمناسبة الاحتفال بيوم النصر.

الشبكة تمتد على مسافة 5.77 كيلومتر، في المحيط الفلاحي لبلديات ألماين، جعافرة القلة وتفرق، وجاءت العملية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والمدير العام لمجمع سونلغاز، في إطار رفع العراقيل أمام الفلاحين، لتمكينهم من تحسين الإنتاج وتنويعه.

وحسب مؤسسة التوزيع ببرج بوعريريج، فقد تم إحصاء 164 مستثمرة، تمتد على مسافة 55.70 كيلومتر، انتهت بها الدراسات، ودخلت 42 منها حيز الانجاز، بينما تبقى 99 في مرحلة المناقصات، وأكد ذات المصدر أن المؤسسة بادرت بتسريع الإجراءات ورفع وتيرة الانجاز، لإزالة كل العراقيل أمام الفلاحين، في هذا المحيط الفلاحي المعروف بخصوبة أراضيه، وتنوع منتجاته من الفواكه، لإعطاء دفع الفلاحين، وإزالة كل العراقيل لتمكينهم من تحسين الإنتاج.