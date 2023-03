Prix des voitures « Fiat » : Première déclaration officielle

L’ambassadeur de l’Algérie en Italie, Abdelkrim Touahria a déclaré ce lundi que les prix des voitures de la marque Fiat fabriquées en Algérie seront moins chers par rapport aux autres marques de voitures importées.

Lors d’une conférence de presse qu’il a animée conjointement avec les représentants du groupe Stellantis, le wali d’Oran et des cadres du ministère de l’industrie, l’ambassadeur a affirmé que les prix des voitures Fiat en Algérie seront raisonnables par rapport à d’autres pays et affirmé que les prix de ces voitures baisseront dès le début de leur fabrication en Algérie.

L’ambassadeur a révélé que les quatre voitures de la marque Fiat qui seront fabriquées à Oran sont : Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato.

De son côté, le wali d’Oran Said Sayoud a affirmé que l’usine « Fiat » embauchera 600 employés au début du projet pour atteindre 2000 employés d’ici trois ans.