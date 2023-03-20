المدية: تسويق لحوم بهذه الأسعار في رمضان

شرعت مصالح مديرية التجارة بالمدية، اليوم الإثنين، في تسويق أول شحنة من مادة اللحوم الحمراء "بقري وغنمي" على مستوى المذبح الصناعي وغرف التبريد التابعة للمتعامل خلاف بلقاسم بالمنطقة الصناعية ببلدية البرواقية.

وأكدت ذات المصالح أن كمية من اللحوم المعروضة للبيع والمختومة، تم ذبحها بولاية تمنراست ومقدرة بـ40 هيكل بقري، و40 هيكل غنمي، وتم استقدامها من طرف أحد المتعاملين الاقتصاديين على متن شاحنة تبريد، وتم إخضاعها للرقابة الصحية من طرف إطارات مديرية التجارة وترقية الصادرات والمصالح البيطرية بالولاية، أمس، كما سيتم توزيعها وتسويقها إلى المستهلكين عن طريق تجار اللحم والقصابة النشطين بالولاية مع حلول الشهر الفضيل بقصد توفير لحوم بأسعار تنافسية.

وحدد سعر بيع اللحم البقري للمستهلك 1300دج/كغ، أما سعر بيع اللحم الغنمي للمستهلك فقد حدد بـ1800 دج/ كغ