Instructions du président de la République au gouvernement

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a instruit le premier ministre de réduire au maximum, le nombre des réunions de son gouvernement.

Le président de la République a, également, ordonné au premier ministre, lors du conseil des ministres tenu ce lundi, d’orienter les efforts du gouvernement au travail sur le terrain.

"Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune préside, ce lundi, une réunion du Conseil des ministres qui sera consacrée à deux exposés, le premier concerne l'approvisionnement du marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadhan 2023 et le deuxième concerne le taux d'avancement des projets de dessalement de l'eau de mer et d'alimentation en eau potable, outre le suivi de la situation actuelle de la communauté algérienne établie à l'étranger, lit-on dans le communiqué.