Réduction des prix du transport maritime et aérien pour la diaspora

Des décisions importantes ont été prises ce lundi, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du conseil des ministres, notamment, la réduction des prix du transport maritime et aérien pour la communauté nationale à l’étranger, durant le mois sacré de ramadan.

« Le président de la République a donné des instructions de réduire exceptionnellement de 50% les prix du transport maritime et aérien au profit des membres de notre communauté nationale à l’étranger afin qu’ils puissent passer le mois de Ramadan avec leurs familles et dans leur pays, suite aux difficultés économiques dans leur pays d’accueil », lit-on dans le communiqué de la présidence de la République.