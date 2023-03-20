أمن دائرة الغزوات يفكك جمعية أشرار

تمكنت مصالح أمن دائرة الغزوات التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك جمعية أشرار متورطة في السرقة من داخل مسكن.

جاءت القضية بناءا على شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة من داخل مسكنه العائلي على مستوى مدينة الغزوات طالت أجهزة كهرومنزلية ومجوهرات من المعدن الأصفر والأبيض وأغراض أخرى.

وبعد مباشرة العمل الميداني لعناصر الشرطة مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع المسروقات متمثلة في مجوهرات من المعدن الأصفر والأبيض، كاميرا، آلة تصوير، جهازي تلفاز من الحجم الكبير، حاسوب محمول، جهاز تسخين، قاطعة حديد، مفك براغي كهربائي، ساعة حائطية، قارورة غاز بوتان.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.