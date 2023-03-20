رمضان: توجيهات سلطة ضبط السمعي البصري

ذكرت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها، اليوم الاثنين، بمناسبة حلول شهر رمضان، كل النشطاء في القطاع، بضرورة ضبط برامجهم مع احترام خصوصيات الشهر الفضيل وعدم الانزلاق وراء الربح المادي.

وذكرت السلطة في بيانها "جميع نشطاء القطاع السمعي البصري بضرورة ضبط برامجهم، مع احترام خصوصيات هذا الشهر الفضيل، والالتزام بقواعد آدابها وأخلاقياتها وعدم الانزلاق وراء الربح المادي ونسبة المشاهدة وتفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أشكاله وأنواعه وأيضا احترام المرجعية الدينية الوطنية".

كما تدعو، يضيف البيان، إلى "ضرورة حماية الأطفال وتقديم خدمة إعلامية ترقى إلى تطلعات العائلة الجزائرية".