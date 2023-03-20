منتخب إفريقي يعسكر بالجزائر

يتواجد المنتخب الأنغولي الأول لكرة القدم في تربص قصير بالجزائر تحسبا للمواجهة المزدوجة التي ستجمعه بنظيره الغاني في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.

وبدأ توافد اللاعبين المحترفين بالجزائر العاصمة يوم السبت الماضي قبل أن يلتحق بهم عدد من لاعبي نادي بيترو أتليتيكو الذي واجه نادي شبيبة القبائل في إطار دوري أبطال إفريقيا.

وكان مدرب "الغزلان السوداء"، بيدرو غونزالس، حاضرا بملعب 5 جويلية سهرة السبت من أجل متابعة المقابلة المذكورة، علما أن نفس المدرب قاد المنتخب المحلي الذي شارك في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي احتضنتها الجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

ويخوض المنتخب الأنغولي تدريباته بالميدان الملحق لملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة.

ويواجه المنتخب الأنغولي "النجوم السوداء"، هذا الخميس في كوماسي قبل استقبال نفس المنافس في لواندا بعد أربعة أيام، حيث يتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الخامسة بأربع نقاط لكل منهما فيما يتذيل منتخبا إفريقيا الوسطى ومدغشقر بنقطة واحدة لكل منهما.