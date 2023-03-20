البليدة: تصدير بكرات خشبية نحو السنغال

قامت إحدى المؤسسات الصناعية المنتجة بولاية البليدة مؤخرا بتصدير أكثر من 470 بكرة خشبية ولواحقها إلى دولة السنغال، حسبما علم اليوم الإثنين من مديرية المصالح الفلاحية.

وأوضح مدير القطاع ، كمال فوضالة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إحدى المؤسسات الصناعية المنتجة بالولاية قامت بتصدير 473 بكرة خشبية ولواحقها نحو دولة السنغال، وذلك بعدما منحتها مصالحه اعتماد ممارسة نشاطات معالجة مواد التعبئة الخشبية الموجهة للتصدير.

وجرت العملية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الولاية بناء على المراقبة الميدانية التي قامت بها مفتشية الصحة النباتية للولاية التي قامت بإخضاع المنتوج للمعالجة العالية للحرارة للتأكد من توفره على الشروط العالمية المعمول بها في المجال، وفقا لذات المتحدث.

وأشار فوضالة إلى أن الولاية المعروفة بغطائها النباتي الكثيف تحصي نشاط عدة مؤسسات صناعية في مجال الخشب حيث تعمل مفتشية الصحة النباتية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية على مرافقتها في نشاطها.

ولم يستبعد ذات المسؤول تنظيم مستقبلا لعمليات تصدير مماثلة لمنتجات الخشب خصوصا وأن هذه المادة المنتجة "تعرف طلبا من طرف العديد من الدول"، -كما قال-.