Le président appelle à éviter la perturbation et à lutter contre la spéculation illicite

Après avoir écouté un exposé conjoint sur l'approvisionnement du marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadan, "le président de la République a instruit le gouvernement d'assurer davantage de régulation et d'organisation en matière d'approvisionnement notamment dans les grandes villes en vue d'éviter tout problème de perturbation et de spéculation illicite", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président Tebboune a insisté sur "l'impératif d'éviter toute forme d'austérité pour ce qui est de l'approvisionnement des citoyens en produits de large consommation, tout en œuvrant progressivement à l'adoption d'un mode de consommation sain pour le citoyen algérien", ajoute la même source.