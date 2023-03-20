بلماضي يفرض نظاما داخليا

فرض مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي، نظاما داخليا على عناصر المنتخب، بمناسبة التحاق اللاعبين بالمعسكر التحضيري بالمركز التقني لسيدي موسى.

وأول خطوة قام بها بلماضي، قبل الشروع في التدريبات لتحضير مقابلتي منتخب النيجر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، هي وضع "جملة من الشروط"، جعل منها "نظاما داخليا" وزّعه على كل اللاّعبين للإمضاء عليه والتقيّد به.

ويندرج هذا "الإجراء المفاجئ"، بعدما عبّر جمال بلماضي، في وقت سابق، وتحديدا خلال المباريات الأخيرة للمنتخب، عن "فوضى" في المعسكر التحضيري بعد نهاية كل مباراة رسمية أو ودية، الأمر الذي دفعه لفرض النظام الداخلي الجديد.