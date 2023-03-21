الجزائر تتجاوز الخطر

بثت الأمطار المتساقطة، خلال شهري جانفي وفيفري، وما صاحبها من تساقط الثلوج الكثيفة على عدة مناطق بشرق وغرب البلاد، الحياة من جديد في عدة سدود، خصوصا الشرقية منها. وفي الوقت الذي امتلأت بعض السدود عن آخرها، ما دفع بالقائمين على تسييرها إلى فتح الصمامات، مثل سدود ولاية جيجل، لا تزال أخرى تعاني عجزا كبيرا، خصوصا مع اقتراب موسم الحر الذي يتضاعف فيه الاستهلاك اليومي للمورد الحيوي.

تشير بعض الأرقام المستقاة من مختلف المديريات الولائية للوطن، في ظل غياب أرقام دقيقة وشاملة من الوزارة الوصية، إلى تسجيل نسب متباينة لمعدلات امتلاء السدود الثمانين المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، من بينها 65 سدا قيد الاستغلال.

ولعل سدود شرق البلاد هي الأكثر انتعاشا مقارنة بالسدود الواقعة بالمنطقة الغربية ومنطقة الشلف، حيث سجلت أربعة سدود بولاية جيجل نسبة امتلاء بمعدل 100 في المائة، ما أجبر القائمين على تسييرها إلى فتح الصمامات.

وللحديث عن سدود الجزائر، لا بد أن نتوقف عند أكبر سد في البلاد، وهو سد بني هارون، بولاية ميلة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع منسوب مياهه بشكل محسوس، إذ بلغت نسبة امتلاء السد 81 بالمائة، حسبما أكده مدير الموارد المائية لولاية ميلة، مسعود لشهب، لـ "الخبر"، أي بمجموع 693 مليون متر مكعب.

ورغم أن السماء أمطرت بغزارة، خلال الشهرين الماضيين، على إقليم ولاية خنشلة، إلا أن سكانها لا يزالون يعانون أزمة عطش حادة، ويرجع ذلك إلى نقص السدود بالولاية وعدم الاعتناء بالسدود المتواجدة لتحسين قدرة استيعابها وإدخالها حيز الخدمة، وهو حال سكان ولاية الطارف.

وفي ولاية تيبازة، التي تنفس سكانها الصعداء بعد إنشاء محطة تحلية المياه ببوسماعيل، شهدت سدودها نسبة امتلاء معتدلة من شأنها أن تضمن للسكان صيفا هادئا، وهو ما تشير إليه الأرقام المسجلة، حيث بلغت نسبة امتلاء سد كاف الدير 112 مليون متر مكعب، فيما تراوح حجم امتلاء سد بوكردان في حدود 12 مليون متر مكعب.

وبأقصى غرب البلاد، وبالضبط في ولاية تلمسان، فتشهد السدود الخمسة التي يتزود بمياهها سكان الولايات المجاورة، على غرار وهران وعين تيموشنت، مستويات جد مقبولة، وبالخصوص سد بوغرارة الذي بلغ 90 مليون متر مكعب. كما بلغت نسبة امتلاء سدود ولاية مستغانم 70 في المائة. أما منطقة الشلف، فقد تراجع منسوب مياه السدود فيها، لكن آخر الأرقام تشير إلى أن الكمية المحصلة من شأنها ضمان توزيع منتظم بالمورد الحيوي لسكان المنطقة خلال الصائفة القادمة.