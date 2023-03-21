"الجهاز التنفيذي ملزم بتدارك أسباب تعثر بعض القطاعات"

يعلق محللون آمالا مشروطة على الحكومة الجديدة لضخ دماء جديدة في بعض القطاعات التي لم تستطع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مشددين على ضرورة تدارك الوضع لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء من جديد.

يرى المحلل السياسي شاكر محفوظي أن "الرهان الأول للحكومة هو إحداث إنعاش ونقلة نوعية للاقتصاد الوطني، والقراءة الأولية للتعديل الوزاري الأخير تؤكد أن البعد الاقتصادي حاضر بقوة من خلال القطاعات التي مسها التغيير، على غرار المالية والصناعة والفلاحة والسياحة والصيد البحري والنقل وكذا الرقمنة والإحصائيات"، وهو ما يؤكد -حسبه- رغبة رئيس الجمهورية الذي أبدى في مناسبات عديدة عدم رضاه عن أداء مسؤولي بعض القطاعات، خاصة مع اقتراب نهاية عهدته الرئاسية، في تدارك النقائص المسجلة وحالة الركود التي باتت تهدد برنامجه الرئاسي في الشق الاقتصادي، رغم توفر كل الظروف المساعدة، ولا سيما ما تعلق بالمُضي في رقمنة القطاع الصناعي وإرساء نظام معلوماتي فعال، وتحسين مناخ الاستثمار، وبناء جسور الثقة بين الإدارة والمستثمرين، وبالأخص رغبة السيد رئيس الجمهورية في جعل القطاع الصناعي يلعب دور القاطرة للاقتصاد الوطني، حيث إن النتائج المحققة ميدانيا ما تزال بعيدة جدا عن المستوى المأمول، رغم المكاسب الهامة التي تحققت بفضل انتعاش أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية".

وقال شاكر محفوظي، في تصريح لـ "الخبر"، إن "الرهان الثاني هو تهدئة الجبهة الاجتماعية، خاصة أننا على مقربة من شهر رمضان المبارك، في ظل تواصل الارتفاع الفاحش في الأسعار، ومحدودية النتائج المحققة ميدانيا رغم كل الجهود المبذولة والأموال المرصودة للدعم الاجتماعي"، أما الرهان الثالث فيتعلق -حسب المتحدث- بمواصلة الخط المتصاعد للدبلوماسية الجزائرية، وتعزيز المكاسب التي حققتها حتى الآن، وضمان استمرارية حضورها الفعال والمؤثر إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى تسخيرها لدعم التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، الرامية للانتشار في إفريقيا وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الصديقة، علاوة على مسألة الانضمام للبريكس التي ينبغي أن تكون في مقدمة الأولويات، وكذا الوساطة المحتملة في الحرب الروسية الأوكرانية، ومواجهة الحرب الصهيونية المغربية غير المعلنة التي تتعرض لها الجزائر، وحملات التشويه التي تقودها أوساط فرنسية ولاءاتها معروفة ومفضوحة".

وفي موقف مماثل، أشار أستاذ القانون العام بهلولي أبو الفضل إلى أن هناك ملفات مهمة وذات أولوية، انطلاقا من دفع القضية الفلسطينية في المعركة القانونية والدبلوماسية للحصول على العضوية الكاملة، بالإضافة إلى قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وكذا العمل على حوار استراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لا يقتصر على مكافحة الإرهاب.

ضرورة تدارك الأخطاء

بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية حكيم بوغرارة أن "وقوف السلطة التنفيذية عند أخطائها ودراسة عدم تكرارها مستقبلا من أهم عوامل النجاح، لأن الوصول إلى وضعيات غضب المسؤولين بعضهم من بعض تؤكد أن الاتصال المؤسساتي ضعيف، وأن العمل بمبدأ كل شيء على ما يرام، وإلا فالسحر والمؤامرات وراء الفشل، بات مبررا مستهلكا".

وقال في تصريح لـ "الخبر": "إن التعديلات المتلاحقة، وإن كانت تهدف لتقويم وتصحيح الاختلال، لكن يجب الانتباه إلى أنها تضيع الوقت وتضاعف الخسائر المتعلقة بإعادة تقييم تكاليف المشاريع ومدة الإنجاز، فضلا عن الوقوع في عدم الاستقرار في المناصب التنفيذية التي تعتبر معرقلا لمفاوضات الاستثمار والشركاء، حيث يفرض كل تغيير تعديل في الأجندات المتعلقة بالاستقبالات وعرض القوانين، ومنه فبعدما كنا نعاني من عدم الاستقرار التشريعي، بات عدم استقرار المناصب الحساسة اليوم إشكالا آخر يُطرح بقوة".

وزراء يعملون في الإعلام فقط

واعتبر المحلل أن "الأداء الحكومي سيكون أفضل لو يتم غرس ثقافة العمل للشعب، وليس لانتظار تلك اللحظات أمام وسائل الإعلام والدعاية للنطق بوعود تجسد برنامج الرئيس، والتنافس حول من يعلن الولاء أكثر، ومنه الظهور في أكبر قدر ممكن من مساحات التواصل الاجتماعي، لصناعة صورة وهمية لا تعكس الواقع في تقليد موروث منذ الأزل في الجزائر".

وتابع أن "بعض الوزارات باتت تعالج الأمور بالتصريحات الإعلامية ورمي الفشل على القضاء والمصالح الأمنية التي تتحمل كل قصور وفشل مختلف القطاعات التي يلتهم الكثير منها ملايير الدولارات سنويا"، وأضاف: "الحكومات التي تعمل في وسائل الإعلام دون لمس الواقع ستكون نهايتها قاسية، وتجعل الأزمات تتراكم، ومنها رهن الأمن والاستقرار الاجتماعي والتأثير السلبي على السيادة الوطنية، لأن تاريخ الجزائر يحتفظ بفترات قاسية يجب وضعها نصب الأعين حتى لا تعود".

ولفت "إن استقالة المؤسسات وخاصة البرلمان عن ممارسة الرقابة الصارمة البعيدة عن العواطف، وعدم استغلال بعض مواد الدستور التي تفرض عليهم البقاء موالين للشعب، المواد 115 و117 وكذا المادة 106 التي تمنح لهم الحق في تعديل مخطط عمل الحكومة قبل المصادقة عليه، كلها عوامل تجعل الندم بعدها لا ينفع. وحتى انتظار الجلسات العلنية للظهور بمظهر المنتقد للحكومة.. حتى يسوّقوا صورة إيجابية عن أنفسهم لدى الرأي العام. لكن هذه الأنماط باتت مكشوفة وتضر أكثر مما تنفع".

ضغط إيجابي

وختم المحلل السياسي حكيم بوغرارة مؤكدا بأن الإعلام الذي تتجاهل السلطات دوره الرقابي، من خلال عدم إنصافه في مشاريع القوانين الجديدة، مؤسسة مهمة لتحقيق التوازن وفرض ضغط إيجابي على الحكومة، لذا فالتريث في مناقشة التشريعات الجديدة -التي نزلت دون قانون الإشهار وسبر الآراء- والمصادقة عليها دون استباقها بتعديلات جوهرية مرتبطة بمصالح الوطن الداخلية والخارجية، ووضع الثقة فيه وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة، والهيئات المشرفة عليه، لأن هذا سيبقي السلطة الرابعة تكافح من أجل البقاء حية.