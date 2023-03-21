زفيزف يجتمع باللاعبين وأعضاء الطاقم الفني

اجتمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف بلاعبي وأعضاء الطاقم الفني للمنتخب الوطني. وأراد زفيزف، من خلال هذا اللقاء الكشف عن مشروع " الفاف"، الذي يتطلب تظافر كامل الجهود.

واستغل الأخير، الذي خلف شرف الدين عمارة على رأس الاتحاد الجزائري هذا المعسكر الأول من نوعه في عام 2023، للتأكيد على الالتزام و ضرورة تقديم العناصر الوطنية، القدامى منهم وحتى الجدد كل ما لديهم.

كما أشار المتحدث ذاته، إلى ظروف العمل التي سيتم تحسينها على مستوى كل المستويات.

و وفق الموقع الرسمي لـ " الفاف" فإن المدرب جمال بلماضي، ذكّر ببعض قواعد ومبادئ العمل للسماح للمجموعة بالتحسن في ظروف ممتازة وتقديم آداء يليق وتطلعات الجمهور.