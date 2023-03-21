تلمسان: فتح سوق جواري بالكدیة

قامت السلطات الولائیة لتلمسان بفتح سوق جواري بقصر المعارض بالكدیة من أجل تدعیم القدرة الشرائية للعائلات خاصة المعوزة في الولایة.

وأوضح مسؤول الجھاز التنفیذي للولایة أمومن، في معرض شرحه للإجراءات المتخذة لضمان توفر المنتجات الاستهلاكية خلال شھر رمضان المبارك، أن "افتتاح ھذا السوق الرمضاني الخاص یھدف إلى خلق صلة مباشرة بین المواطنين والمنتجين من القطاع الخاص. إنھا أيضا مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال إتاحة الفرصة للأسر للحصول على الإمدادات مباشرة من هؤلاء المنتجين وتجار الجملة الذين يعرضون المنتجات بسعر وحدة التصنيع ".

وفي السیاق ذاته، أعلن مدیر التجارة وترقية الصادرات في تلمسان 20 مكانا مشابها سیتم افتتاحها في جمیع أنحاء البلدات الرئيسية بالولاية، بھدف خفض الأسعار وضمان الإمداد المنتظم. وهذه الأسواق المحلیة تغطي إلى حد كبیر احتياجات المواطنين في رمضان. كما أشرف والي الولاية أيضا على فتح السوق المغطاة الخاصة بالخضر والفواكه وبیع الأسماك الموجود بوسط المدینة أمام المواطنين بعد أن عرف عملية تھیئة وتجديد للعديد من المرافق التابعة وخصص لها مبلغ مالي.

وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 53 ألف عائلة استفادت من منحة رمضان عبر 100 بلدیة في الولایة وأمر والي الولایة بصبھا في حسابات ھذه العائلات قبل حلول شھر الصیام.