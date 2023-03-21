هذا ما يستهلكه الجزائريون من اللحوم الحمراء في رمضان

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء، لمين دراجي، عن أن الشركة ستضخ 30 ألف طن من اللحوم الطازجة والحية في السوق الوطنية وعلى مراحل خلال شهر رمضان بسعر تنافسي لا يتجاوز 1200 دج للكلغ الواحد.

وقال دراجي، اليوم الثلاثاء، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى إنه تم إمضاء اتفاقيات صحية مع عدد من الدول المصدرة للحوم مثل البرازيل والسودان والهند وكولمبيا وبولونيا بهدف ضمان سلامة هذه اللحوم المستوردة وذبحها على الطريقة الاسلامية بمشاركة بياطرة جزائريين في سابقة في تاريخ الجزائر.

وأوضح دراجي بأن عملية التحضير لاستيراد هذه اللحوم بدأت منذ منتصف شهر جانفي الماضي وتشمل 20 ألف طن من اللحوم الطازجة و10 آلاف رأس من العجول الموجهة للذبح، مشيرا إلى أن الباخرة الأولى من العجول البرازيلية وصلت إلى الجزائر منذ يومين وتم توجيهها إلى المسالخ التابعة سواء للشركة الجزائرية للحوم الحمراء أو تلك التابعة للقطاع الخاص بوسط وشرق وغرب البلاد لتسهيل عملية التسويق في أقرب الآجال.

واعتبر ضيف الأولى بأن متوسط استهلاك اللحوم في شهر رمضان يفوق الـ 55 ألف طن وأن الكميات المستوردة تفوق الخمسين بالمائة من الحاجيات وهو من شأنه أن يعمل على خفض الأسعار والحد من المضاربة فيها، مضيفا بالقول" إن الشركة ستبيع هذه اللحوم بسعر 1200 دج للكيلوغرام الواحد".