التفاتة إلى اللاعبين الصائمين في الدوري الإنجليزي

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير إنجليزي أن مسؤولي المباريات في الدوري المحلي طلبوا إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري لكرة القدم لتناول الإفطار خلال المواجهات.

ووفق تقرير نشره موقع "سكاي سبورتس نيوز"، فإنه سيتم إصدار توجيهات لمسؤولي المباريات من هيئات التحكيم للسماح بوقفة طبيعية في اللعب، وتمكين اللاعبين من الإفطار عن طريق تناول السوائل أو المواد الهلامية أو المكملات الغذائية.

وكتب صاحب المقال أنه من المتوقع أن يصوم العديد من أفضل لاعبي كرة القدم في البلاد، بما في ذلك لاعب ليفربول محمد صلاح ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ونغولو كانتي لاعب تشيلسي، هذا الشهر وسيمتنعون عن الأكل أو الشرب خلال ساعات النهار خلال فترة مهمة وصفها بالتأمل الذاتي للمسلمين.

مضيفا أن اللاعبين سيحتاجون إلى الإفطار بمجرد غروب الشمس، وسيؤثر ذلك على عدد من اللاعبين المشاركين في المباريات المسائية عبر الأقسام خلال الشهر المقبل.

وأردف أنه تم تشجيعهم أيضًا قبل انطلاق المباراة، على محاولة تحديد أي لاعب قد يحتاج إلى الإفطار أثناء المباراة، وحيثما أمكن الاتفاق على وقت لحدوث ذلك.

يذكر أنه قبل عامين، كشفت شبكة سكاي سبورتس نيوز أن مباراة ليستر سيتي مع كريستال بالاس قد توقفت مؤقتًا في منتصف المباراة للسماح للاعبين بالإفطار فيما يُعتقد أنه أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تلك المناسبة، اتفق الناديان قبل المباراة مع الحكم غراهام سكوت على أنه سيكون هناك توقف مؤقت في اللعب للسماح لويسلي فوفانا وشيخو كوياتي بالإفطار في رمضان، وهي المبادرة التي نالت إعجاب اللاعبين.