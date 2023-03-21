عمال الجزائرية للمياه بتلمسان في حركة احتجاجية

نظم عمال الجزائرية للمياه عبر وحداتها المنتشرة في ولاية تلمسان حركة احتجاجية أمام المقر الولائي بحي أبي تاشفين بعاصمة الولاية. حيث حضر عدد كبير من العمال، بعد دعوة الفرع النقابي لهذه الحركة أين طالبوا من الإدارة الوصية الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها شرعية.

ورفعوا شعارات تحمل عدة عبارات منها لا للوعود الكاذبة ولا للتحويلات التعسفية، والنقابة يختارها العمال وليس الإدارة، في إشارة إلى أن الفرع النقابي مقرب من الإدارة حسبهم.

وفي هذا الصدد أصدر الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بيانا تسلمت "الخبر" نسخة منه جاء فيه أنه بناء على الاجتماع المنعقد بالمديرية العامة تحت إشراف المدير العام والنقابة الوطنية ومكتب التنسيق لوحدة تلمسان والمدير المركزي للموارد البشرية ومدير منطقة وهران ومديرة وحدة تلمسان لدراسة المشاكل المهنية والاجتماعية التي تمر بها الوحدة ونظرا لتماطل الإدارة في التكفل بها قرر الفرع النقابي للوحدة تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بابعاد تدخل الإدارة في النقابة ووقف التحويلات التعسفية وتسليط عقوبات على العمال وتهديدهم باللجوء إلى العدالة، والمطالبة بتسوية وضعية 148عاملا لديهم خبرة أكثر من 15 سنة لم يستفيدوا فيها من حقوقهم المهنية والاجتماعية ووقف الممارسات من الإدارة الغير شرعية .

وتلقى الفرع النقابي العديد من بيانات المساندة من ولايات أخرى على غرار البليدة، تيزي وزو، النعامة وتيارت، وكذا بيان مساندة للنقابة الوطنية للجزائرية للمياه الذي أكدت فيه على مساندتها المطلقة للفرع النقابي الممثل الشرعي للعمال، وأنها لا ولن تسمح لإدارة وحدة تلمسان أو لأي وحدة أخرى التدخل في العمل النقابي.

وسنعمل يضيف البيان جاهدين بجميع الطرق المخولة لنا دستوريا للكف عن هذه الممارسات البائسة، وإن النقابة تقدمت إلى المدير العام بتقرير مفصل حول ممارسة العمل النقابي وإيجاد الحلول الناجعة. مع العلم أن الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في تلمسان الذي أكد أنه استقبل المحتجين واستمع إلى انشغالاتهم ووعدهم برفعها للوصاية لكن لا بد من تأجيل الوقفة الاحتجاجية.

ولدى اتصالنا بالمكلفة بالإعلام التي وعدتنا بالرد على التساؤلات لكن هاتفها ظل يرن دون أن ترد.