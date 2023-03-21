حوادث المرور: حصيلة ثقيلة خلال أسبوع

توفي 41 شخصا وأصيب 1544 آخرون بجروح في 1283 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 12 إلى الـ 18 مارس الجاري.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة، بوفاة 03 أشخاص وجرح 62 آخرين على إثر 47 حادث مرور.

ومن جهة أخرى، قامت ذات المصالح بـ 1023 تدخلا سمحت بإخماد 667 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 43 حريقا، البليدة (32) حريقا ووهران ((30) حريقا.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة -يضيف البيان-بـ 6097 تدخل من أجل إنقاذ 437 شخصا في حالة خطر وتغطية 5265 عملية إسعاف.