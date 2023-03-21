تركيا تجدد شكرها للجزائر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

ووفق بيان الخارجية، فإنه خلال المكالمة، استعرض الوزيران العلاقات الجزائرية-التركية القائمة على الصداقة والتعاون والتضامن، حيث أعربا عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته وما يميزها من حركية في ظل العناية الدائمة والمتابعة المباشرة من قبل رئيسي البلدين الشقيقين اللذين تحدوهما إرادة مشتركة في إرساء شراكة اقتصادية شاملة مع تعزيز التنسيق السياسي حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الطرفان إلى المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة لتجاور مخلفات الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا مطلع الشهر المنصرم، حيث جدد الوزير أوغلو الإعراب عن امتنانه للجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، نظير الهبة التضامنية الواسعة مع بلاده على إثر هذه الكارثة، يضيف البيان.