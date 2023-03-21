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زبائن فضوليون يكتشفون سيارة " فيات" في البليدة

مجتمع
21 مارس 2023 ()
ب.رحيم
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حظي زبائن السيارات في البليدة، بفرصة المعاينة والاطلاع عن قرب، في نقطة بيع أولى، للعلامة التجارية " فيات"، والتي تم الإعلان عن فتحها من قبل وكيل خاص.

" الشو روم " الجديد ، والذي تم الإعلان عنه ووضعه  أمام الزبائن ، يأتي ضمن نقاط البيع التي تم تحديدها بنحو 30 ولاية عبر التراب الوطني ، وكان الاقبال في الساعات الأولى من فتح نقطة البيع بالمدخل الشمالي لمدينة البليدة هاما ، توافد العشرات من الزبائن والفضوليين، لمعاينة هذه العلامة التجارية وخصائصها ، والتي استقطبت اهتمام الناس ، بعد الإعلان  الرسمي عن دخولها السوق الجزائرية، في هذه الأيام من شهر مارس الجاري .

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