مضاربة: تفكيك شبكة إجرامية خطيرة

وضعت مصالح الدرك الوطني حد لشبكة إجرامية منظمة بولاية الوادي مختصة في المضاربة غير المشروعة لمواد مدعمة متمثلة في الشعير العلفي المخصص لرؤوس الإبل.

وحسب بيان ذات الهيئة فإن العملية مكنت من توقيف تسعة مشتبه فيهم، حيث تتكون الشبكة الإجرامية تتكون من إطارات بتعاونية الحبوب والبقول الجافة وموالين سماسرة وأطباء بيطريين وموظفين أودعوا ملفات وهمية.

وأضاف البيان أن التحريات أفضت إلى وجود خروقات وتلاعبات في استعمال العديد من الملفات الوهمية وأخرى دون علم أصحابها أودعت لدى تعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وختم بيان الهيئة أن هذه الخروقات كبدت الخزينة العمومية خسائر قدرت بـ 04 ملايير سنتيم، إضافة إلى أضرار كبيرة للفلاحين والموالين الذين لم يستفيدوا من دعم الدولة.