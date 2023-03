Ramadan: Plusieurs pays musulmans annoncent la date

L’Arabie Saoudite a annoncé ce mardi qu’il a été impossible d’observer le croissant lunaire du mois de ramadan. Elle a, donc, affirmé que le premier jour du jeûne sera jeudi.

De leurs côtés, le Qatar, le Bahreïn et le Koweït ont annoncé que le début du mois de ramadan sera pour après demain jeudi.

Pour sa part, la Palestine a annoncé l’impossibilité d’observer le croissant du Ramadan et indiqué que jeudi sera le premier jour du jeûne.

Idem pour l’Egypte qui a annoncé le premier jour du ramadan pour jeudi.

La France et le Maroc ont, aussi, annoncé que le début du mois de ramadan sera pour après demain jeudi.