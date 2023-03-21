المدية: حرص على تأهيل السد الأخضر

في إطار برنامج الاحتفال باليوم الدولي للغابات تحت شعار "الغابات السليمة للناس الأصحاء"، احتضنت مناطق شنيقل وشلالة العذاورة جنوب شرقي المدية المناسبة برنامج ثري.

وقد أشرف على الفعاليات الامين العام للولاية، مسعود بولعراس، بزيارة مشروع غرس 15هكتارا زيتون ببلدية شنيقل، فيما كانت المحطة الثانية منطقة كاف القرن ببلدية شلالة العذاورة أين تم تقديم عرض حول برنامج التنمية لقطاع الغابات وعرض حول برنامج السد الأخضر الذي لن تكون إعادة تأهيله إلا عبر تأهيل الغطاء الغابي والاستغلال الناجع للغابات للحد من آثار التصحر وتكثيف الغطاء النباتي وهو ما يعزز أهمية الـمشروع الوطني الاستراتيجي ذو الطابع الفلاحي الإيكولوجي.

وتحرص السلطات الولائية على بعث مشروع السد على مستوى تسعة بلديات التي يمسها المشروع ويتعلق الأمر بكل من البرواقية، عين بوسيف، شلالة العذاورة الكاف لخضر، شلالة العذاورة شنيقل، عين قصير تافراوت سيدي دمد سيدي زيان الربعية وعين بوسيف

وقد تم استعراض الوضعية من محافظ الغابات الذي شرح المنظور الجديد لمشروع السد الأخضر ووفقا لمقاربة اقتصادية تمس مساحة 84589 هكتارا ما يقابله حوالي 38500 ساكنة يتوقع أن يمر المشروع بمحاذاتهم ما يعتبر إنعاشا للمناطق النائية سيما مع ما قد يخلقه من مشاريع تنموية تمس شق الطرقات وبعث الآبار والمناقب وإدراج نشاطات فلاحية واقتصادية ستمكن من إدماج الساكنة ضمن المسار التنموي والهادف لتحسين ظروف معيشة سكان المناطق المعنية وذلك بغرس مختلف أصناف الأشجار خاصة المثمرة سيما وأن المشروع يرتكز على إنجاز دراسات اجتماعية واقتصادية بغية تحديد أصناف الأشجار التي سيتم غرسها لاحقا والتي تتلاءم وطبيعة كل منطقة من حيث نوعية التربة والمناخ السائد وتوفر مياه السقي.