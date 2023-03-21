الطاقم الطبي سيحدد طبيعة إصابة سليماني

سيتم التكفل بالمهاجم الدولي إسلام سليماني، لاعب نادي أندرلخت البلجيكي، من طرف الطاقم الطبي الذي سيحدد طبيعة إصابته، خلال بقية تربص المنتخب الوطني لكرة القدم الذي انطلق أمس الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، استعدادا للمواجهة المزدوجة أمام النيجر، يومي 23 و27 مارس الجاري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كان-2023" (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار، حسب ما أورده بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء.

وكان سليماني قد تعرض للإصابة يوم الأحد خلال فوز فريقه خارج ميدانه أمام نادي لوفان (2-0) لحساب الجولة الـ30 للبطولة البلجيكية.

ولتعويضه، استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي، مهاجم السد القطري، بغداد بونجاح، الذي يسجل عودته لصفوف "الخضر" بعد غياب دام أكثر من سنة، حيث يعود آخر ظهور له مع المنتخب، إلى كان-2021 (المؤجلة إلى عام-2022) بالكاميرون.

ويوضح بيان الفاف، "بأنه رغم الإصابة, التي تعرض لها يوم الأحد، إلا أن سليماني التحق بتربص المنتخب بسيدي موسى".

وتستضيف الجزائر، منتخب النيجر يوم الخميس 23 مارس على ملعب 'نيلسون مانديلا' ببراقي بالعاصمة ابتداء من (22:00) قبل أن تلتحق بتونس لمواجهة نفس المنافس يوم الاثنين 27 مارس بملعب 'حمادي العقربي براديس' (17:00)، حيث لم تؤهل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، ملعب 'الجنرال سينيي كونتشي' بالعاصمة نيامي.