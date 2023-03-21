النعامة: توقيف امرأة في قضية نصب واحتيال

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن دائرة المشرية ولاية النعامة بعد تمديد الاختصاص بالتنسيق مع الجهات القضائية من توقيف امرأة في العقد الرابع من عمرها متهمة بالنصب والاحتيال بواسطة الشعوذة.

المشتبه فيها كانت محل شكوى من طرف ضحية سرقت لها مصوغاتها باستعمال الشعوذة قدر مبلغها الإجمالي بـ147 مليون سنتيم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم إلقاء القبض على المشتبه فيها بإحدى ولايات الغرب الجزائري وبحوزتها مبلغ 24 مليون سنتيم من عائدات بيع بعض المسروقات.

وبعد اكتمال كافة إجراءات التحقيق أنجز ملف قضائي ضد المتهمة وأحيل على الجهات القضائية.