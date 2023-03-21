ملاكمة: تأهل خليف إلى ربع نهائي بطولة العالم

تأهلت، اليوم الثلاثاء، الملاكمة الجزائرية إيمان خليف نائبة بطلة العالم، إلى ربع نهائي بطولة العالم للسيدات الجارية وقائعها بنودلهي بالهند، عقب فوزها على ملاكمة روسية بالنقاط 4-1 في وزن 66 كلغ.

وكانت الممثلة الثانية للجزائر في وزن 60 كلغ حجيلة خليف قطعت اليوم، تأشيرة المرور إلى دور الثمانية في نفس البطولة على حساب ملاكمة بلاروسية بالنقاط 5-0.

وتطمح الملاكمة إيمان خليف إبنة تيارت، المدعمة بمدربها في جمعية الحماية المدنية والفريق الوطني للسيدات محمد شعوة التتويج ببطولة العالم بعد أن انهزمت في المنازلة الأخيرة في بطولة العالم الأخيرة، مكتفية بالميدالية فضية.