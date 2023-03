Un homme brûlé suite à une explosion de gaz à El Eulma

Les unités de la protection civile d’El Eulma, dans la wilaya de Sétif sont intervenues cet après-midi vers 15 :25mn pour secourir des blessés suite à une déflagration de gaz de ville dans un appartement de trois pièces, situé au quatrième étage d’un immeuble, dans la cité 663 logements, ont indiqué les services de la protection civile dans un communiqué.

Un homme a été brûlé au second degré au niveau de la tête et des deux bras et a été transféré vers l’hôpital de la ville, précise la même source.

Des pertes matérielles considérables ont été enregistrées, notamment, la destruction des murs de cet appartement.