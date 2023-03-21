رمضان: مواقيت العمل بالمؤسسات والإدارات العمومية

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الثلاثاء، مواقيت العمل المطبقة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر رمضان المبارك.

فبالنسبة لولايات الجنوب: أدرار، تامنراست، إيليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار, أولاد جلال، ان صالح، ان قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة، فقد حددت مواقيت العمل من الساعة السابعة صباحا (7سا) إلى الساعة الثانية زوالا (14سا).

أما بالنسبة لباقي الولايات الأخرى، فستكون المواقيت من الساعة الثامنة والنصف صباحا (8سا و30 د) إلى الساعة الثالثة والنصف زوالا (15ساو30د).

كما ذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بأنه سيتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.