أبواب مفتوحة على الرياضة العسكرية

نظمت المصلحة الجهوية للرياضة العسكرية بالناحية العسكرية السادسة يوم الثلاثاء على مستوى ملعب كرة القدم للديوان المتعدد الرياضات بتمنراست، أبوابا مفتوحة على الرياضة العسكرية، بحضور السلطات العسكرية والمدنية وكذا وسائل الإعلام المحلية للولاية.

و شهدت التظاهرة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني إقبالا كبيرا من طرف الجمهور، الذي تمكن من الإطلاع والتعرف على الفرق الوطنية العسكرية وأهم النتائج المحققة خلال مشاركتها في مختلف البطولات الإقليمية العربية، الإفريقية والدولية، وكــــذا الآفــــاق المستقبليــــة للرياضــــة العسكريــــة.

كـما استطاع مواطني ولاية تمنراست التعرف عن كثب على مختلف الاختصاصات الرياضية التي تمارس في الجيش الوطني الشعبي، الجماعية منها والفردية، ليستمتع الجمهور باستعراضات في عدة أنواع من الرياضات القتالية.