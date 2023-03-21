قرار جديد حول بيع زيت المائدة

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل مع منتجي مادة زيت المائدة الغذائي، أمر خلاله بالترخيص لمنتجي زيت المائدة بالبيع المباشر للمستهلك، عبر الأسواق الجوارية في كامل التراب الوطني، قصد الاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة خلال شهر رمضان، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن زيتوني أكد خلال هذا الاجتماع "على ضرورة ضمان توفير هذه المادة الأساسية عبر كامل التراب الوطني, والحد من التذبذب الذي عرفته السوق في الآونة الأخيرة".

وفي هذا الإطار، أمر زيتوني، بـ"الترخيص لمنتجي زيت المائدة الغذائي بالبيع المباشر إلى المستهلك، عبر كامل الأسواق الجوارية التي تم إطلاقها في 58 ولاية، بهدف تغطية الطلب المتزايد لهذه المادة خلال هذه المناسبة الدينية"، يضيف ذات البيان.

كما تم الاتفاق، وفق نفس المصدر، على "رفع الإنتاج من 3.550 طن إلى 4.690 طن يوميا من مادة زيت المائدة الغذائي, بدء من الأسبوع الجاري وضخها في السوق الوطنية، لضمان وفرتها خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم".

كما أشار البيان إلى أن الوزير أثنى، بالمناسبة، "على الجهود التي يقوم بها كل المتعاملون الاقتصاديون على المستوى الوطني, لضمان تموين الأسواق بالمواد الواسعة الاستهلاك عشية شهر رمضان الكريم".