محادثاث حول الاستراتيجية الرئيسية للشراكة الجزائرية-الأمريكية

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد علي عون، بمقر الوزارة، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي السيد إسماعيل شيخون، مرفوقا بوفد من جميع المخابر الامريكية التي تنشط في الجزائر.

وخلال اللقاء، أشار السيد الوزير عن مدى التزامه في سند ودعم الصناعة الوطنية عموما والصيدلانية خصوصا.

في هذا السياق، تمحورت التبادلات حول الخطوط العريضة للاستراتيجية الصناعية والصيدلانية للبلاد، وكذلك المحاور الاستراتيجية الرئيسية للشراكة الجزائرية-الأمريكية، من خلال شراكة رابح-رابح، من خلال تطوير ورفع مستوى الاستثمارات المباشرة والمشتركة، وتثبيت المختبرات الصيدلانية الامريكية عبر توطين إنتاج الادوية لاسيما المبتكرة والمنبثقة من التكنولوجيا الحيوية ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب إنشاء بيئة ملائمة للنقل التكنولوجي ودعم البحث والتطوير والتكوين.

في الأخير، مكّن النقاش أيضا من دراسة ومعاينة الصعوبات الرئيسية التي واجهها الشركاء الأمريكيون، والتدابير المختلفة التي اتخذها السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني للاستجابة لها، خاصة تلك الرامية إلى تسهيل إجراءات التسجيل الادوية المبتكرة وإزالة مختلف العراقيل الإدارية بما يخدم المصلحة العليا للمريض الجزائري والاقتصاد الوطني.