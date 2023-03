Nouvelle décision concernant l’huile de table

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Tayeb Zitouni a présidé ce mardi une réunion avec les producteurs de l’huile de table, durant laquelle, il a ordonné de permettre aux producteurs de l’huile de table de vendre directement aux consommateurs dans les marchés de proximité à travers les 58 wilayas du territoire national.

Le ministre Zitouni a relevé, à ce propos, "la nécessité d'assurer la disponibilité de ce produit de base partout sur le territoire national, et de réduire les perturbations qu'a connues le marché ces derniers temps".

Il a également été convenu lors de cette réunion d’augmenter la production de 3.550 litres à 4.690 litres par jour de ce produit, à partir de la semaine prochaine et l’approvisionnement du marché national durant les premiers jours du mois sacré de ramadan.